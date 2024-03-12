Путінські сили зазнали перших втрат: легіон "Свобода Росії" показав відео знищення БТР

Бійці добровольчого легіону "Свобода РФ" показав відео знищення першого БРТ під час зіткнення з путінськими силами після прориву кордону в Курській області.

Кадри роботи по БРТ опублікували на офіційній сторінці у телеграм-каналі.

На відео видно, що кремлівська армія діє так само, як і на території України — вони заховали БТР між житловими будинками. Однак чітка робота бійців легіону знищила техніку.

"Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, зачекають на звільнення. БТР знищено. Працюємо далі. Демілітаризували БТР у с. Тьоткіно", — підписали відео.

Прорив кордону РФ добровольцями: путінські сили зазнали перших втрат

Нагадаємо, раніше добровольчий "Сибірський Батальйон" повідомив про запеклі бої на території РФ.

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