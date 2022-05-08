Путінський режим буде притягнуто до відповідальності: Британія засудила авіаудар РФ по школі в Білогорівці

Навмисні напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру рівносильні військовим злочинам.
Міністерство закордонних справ Британії засудило авіаудар Росії по школі в Білогорівці. МЗС назвало дії окупаційних військ РФ навмисним нападом на цивільне населення.
Про це повідомила глава МЗС Британії Ліз Трас в Twitter.
"В жаху від останньої російської атаки на школу в Луганську, в результаті якої загинули невинні люди, що ховалися від російських обстрілів. Навмисні напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру рівносильні військовим злочинам. Ми доб'ємося того, щоб путінський режим був притягнутий до відповідальності.",- написала вона.
Horrified by Russia's latest attack on a school in Luhansk, resulting in the deaths of innocent people sheltering from Russian bombardment. Deliberate targeting of civilians & civilian infrastructure amounts to war crimes. We will ensure Putin’s regime is held accountable.— Liz Truss (@trussliz) May 8, 2022
Нагадаємо, внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули вже 225 дітей. Понад 413 поранені. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Російські окупанти 7 травня обстріляли населені пункти Луганської області через що сталося кілька пожеж в житлових будинках, а також руйнування загальноосвітньої школи у смт Білогорівка.
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