“Путінський режим зробив покидьками”: Арестович оцінив імовірність військового перевороту в Росії

Російські офіцери нижньої ланки і солдати, яким дорога їхня честь, мають шанс повернути собі добре ім’я - для цього їм слід покінчити із “чекістською хунтою”.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що армійські генерали в Росії, які виросли з лейтенантів за 22 роки путінського правління, не спроможні на заколот. Але офіцери нижньої ланки і солдати, яким дорога їхня честь, мають шанс покінчити із “чекістською хунтою”.

Про це він говорив у середу, 14 грудня, в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Я думаю, боязнь палацових переворотів, гвардійських переворотів — це основний страх російських правителів із кінця XVIII століття. І там існують і створюються з кожним новим правителем нові механізми, які захищають його від військових переворотів”, — оцінив Арестович можливість армійського заколоту.

Водночас він зазначив, що дехто з російських військових ще має шанс виправити ситуацію і не вкривати себе назавжди ганьбою.

“Я до них звертався і говорив, що путінський режим зробив вас покидьками та спаплюжив ім’я російського офіцера і солдата. І у вас є всі шанси, кожен на своєму окремому місці або всі разом. Закінчиться це в той день, коли ви захочете. Я, користуючись нагодою, ще раз кажу їм це: “Хлопці, вас втоптують у бруд і у вас є шанс повернути добре ім’я, поваливши чекістську хунту. Подумайте на цю тему”, — заявив Олексій Арестович.

Нагадаємо, у Росії представники так званої "еліти" починають говорити про можливу зміну керівництва. Настільки рішучих розмов у РФ не було вже понад 20 років, які править у Росії диктатор Володимир Путін.

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