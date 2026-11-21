Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Путін міг відмовитися від поїздки на саміт G20 у Маямі через параноїдальний страх за власну безпеку та очікування некомфортної атмосфери серед світових лідерів. Крім ризику можливого замаху, його могла лякати перспектива зіткнутися з демонстративною зневагою та дипломатичною ізоляцією.

Таку думку висловив політолог та експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв’ю «24 каналу».

Реклама

За словами Богданова, саміт G20 у Маямі суттєво відрізнятиметься від зустрічей, де російський президент почувається відносно комфортно. Якщо серед лідерів Південно-Східної та Східної Азії ставлення до Путіна було переважно стриманим, то присутність європейських політиків, представників Канади та Австралії створює для нього зовсім іншу атмосферу.

Реклама

Політолог припускає, що російський диктатор міг би зіткнутися з демонстративним ігноруванням, відмовами потиснути руку та іншими проявами дипломатичної зневаги. Для Путіна, який, за оцінкою експерта, є вразливим до подібних ситуацій і має численні комплекси, це було б серйозним психологічним випробуванням.

«Він же дуже комплексований, вразливий персонаж», — зазначив Богданов.

Експерт нагадав випадок 2014 року, коли тодішній прем’єр-міністр Австралії відмовився потиснути руку Путіну після окупації Криму. За словами політолога, цей епізод став для російського президента психологічно травматичним, а на саміті G20 подібних ситуацій могло б бути значно більше.

Диктатор боїться можливого замаху

Ще одним чинником відмови від поїздки Богданов назвав параноїдальні побоювання Путіна щодо власної безпеки. На думку експерта, російський диктатор може сприймати перебування за кордоном у недружньому оточенні як серйозну загрозу, оскільки не контролюватиме всіх обставин навколо себе.

Реклама

Зокрема, Путін може побоюватися провокацій, замаху або отруєння, навіть якщо реальних підстав для таких сценаріїв немає.

«Коли в тебе совість не чиста, ти стаєш параноїком. Путіну, думаю, банально дуже страшно», — підсумував Богданов.

На саміті Путін не мав би підтримки

Політолог також звернув увагу на склад учасників G20. На його думку, окрім президента США Дональда Трампа, російському лідеру навряд чи варто розраховувати на прихильне ставлення з боку інших присутніх політиків.

До країн, які можуть демонструвати більш нейтральну або прихильну до Москви позицію, Богданов відніс Індонезію, Індію, Китай і Бразилію, а також частково Туреччину. Натомість більшість інших учасників саміту, зокрема представники G7, Австралії, Швейцарії, Нідерландів та Іспанії, не налаштовані проросійськи.

Реклама

За оцінкою експерта, перспектива опинитися серед лідерів, які не приховують негативного ставлення до Кремля, могла стати для Путіна додатковим аргументом не залишати Росію. Таким чином, його відмова від участі в саміті може пояснюватися не лише дипломатичними міркуваннями, а й особистим страхом перед неконтрольованою та психологічно некомфортною ситуацією.

Нагадаємо, у Кремлі не підтверджують поїздку очільника РФ Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися в американському Маямі.

Новини партнерів