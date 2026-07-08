"Путіну байдуже": генсек НАТО звернувся до молодих росіян із жорстким попередженням

Несек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до молодих росіян, які розглядають можливість вступу до російської окупаційної армії, закликавши їх відмовитися від цього кроку через величезні втрати Росії у війні проти України.

На цьому він наголосив у своєму виступі під час саміту Альянсу в Анкарі у середу, 8 липня, передає Clash Report.

«Будь-якому молодому росіянину, який це слухає: якщо ти розмірковуєш над тим, щоб приєднатися до війни, подумай ще раз. Ти можеш стати одним із тих 30–35 тисяч цього місяця, наступного місяця чи через місяць, тому що твоєму президенту чомусь байдуже», — заявив Рютте.

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Генсек НАТО наголосив, що за статистикою війни російська армія щомісяця втрачає 30–35 тисяч військовослужбовців, але Кремль не змінює своєї агресивної політики.

Окремо Рютте звернув увагу на паливні проблеми в Росії, зазначивши, що в окремих регіонах людям доводиться годинами чекати на автозаправках.

«Учора з’явилися новини про те, що там довелося встановлювати мобільні туалети, бо люди мусили чекати всю ніч, щоб заправитися бензином. Можу запевнити вас в одному: у XVI–XVII століттях потрібно було переконатися, що вистачає хліба. У XXI столітті потрібно переконатися, що вистачає бензину», — сказав він.

Коментуючи російське вторгнення в Україну, генеральний секретар НАТО заявив, що подібні війни не мають місця у сучасному світі.

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«Я щиро вірю, що у XXI столітті не можна нападати на іншу країну так, як росіяни зробили це з Україною. Це якесь божевілля. Це сценарій XIX чи XX століття. Ми більше не робимо так у дорослих демократіях у XXI столітті», — наголосив Рютте.

Нагадаємо, майже половина державного бюджету Росії зараз витрачається на ведення війни проти України.

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