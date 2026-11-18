У Росії скоро може розпочатися мобілізація / © Associated Press

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Російське військове керівництво дедалі гостріше відчуває дефіцит особового складу, оскільки щомісяця окупаційні війська втрачають понад 40 тисяч людей. Саме тому найближчим часом у Росії можуть посилити мобілізацію.

Про це заявив нардеп Федір Веніславський для «РБК-Україна».

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У найближчі місяць-два Росія може посилити мобілізацію

На деяких напрямках фронту співвідношення втрат сягає 50–70 росіян на одного українського захисника, каже Веніславський.

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За інформацією української розвідки, Кремль намагається активізувати різні інструменти рекрутингу, але нинішні підходи до набору новобранців уже не відповідають запитам російського командування.

«Путін намагався і намагається, за даними наших розвідок, відкрито широких хвиль мобілізації уникати, але з огляду на динаміку втрат, Росія змушена буде в середньостроковій перспективі, тобто протягом пару місяців або більш приховано, але масово, або відкрито задіювати мобілізаційні заходи», — каже Веніславський.

Нардеп також звернув увагу на загальні масштаби втрат ворога, які випливають, зокрема, з витоків після хакерських атак. За його оцінками, безповоротні втрати РФ уже наближаються до 400 тисяч, а сукупно із пораненими йдеться про понад 1,5 мільйона військових.

Зараз окупаційне командування намагається посилити рекрутингові інструменти, щоб залучати людей на добровільній або умовно добровільній основі, однак цих ресурсів уже бракує.

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«Це колосальні втрати, але їх поповнити без якихось більш рішучих жорстких дій, вони не можуть. Вони зараз намагаються інтенсифікувати будь-які рекрутингові механізми, які забезпечать добровільне залучення або умовно добровільне залучення до Збройних сил. Я думаю, що ймовірність достатньо висока, що там протягом місяця-двох вони можуть посилити мобілізаційні заходи», — підсумував депутат.

Російські військові: останні новини

Нагадаємо, російське командування продовжує залучати до бойових завдань військовослужбовців із ВІЛ, навіть якщо їх визнали непридатними до служби. Про це свідчить перехоплення української воєнної розвідки щодо окупанта з 1-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка воює на Покровському напрямку.

За даними розвідки, ще у лютому цього військового визнали непридатним через ВІЛ-інфекцію. У перехопленій розмові він скаржиться, що не дочекався остаточного оформлення рішення комісії, через що його згодом записали як такого, що самовільно залишив частину, а командування попри медичні документи продовжило відправляти його на бойові завдання.

У розвідці наголошують, що така практика свідчить про нехтування станом здоров’я військових і серйозні проблеми з особовим складом у російській армії.

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