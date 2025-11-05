Путіну доповіли про американські ракети, які долетять до Москви за 6-7 хвилин

Ядерні ракети. Ілюстративне зображення / © Getty Images

Президенту РФ Володимиру Путіну на оперативній нараді Ради безпеки доповіли про плани США розмістити в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ракетні комплекси Dark Eagle. З Німеччини американські ракети долітатимуть до центральних регіонів Росії, зокрема до її столиці Москви, за 6-7 хвилин.

На цьому наголосив у своїй доповіді міністр оборони держави-агресорки Андрій Бєлоусов, якого цитують російські пропагандисти агентства «РИА Новости».

За його словами, американські ракетні комплекси Dark Eagle мають радіус дії до 5,5 тис. км.

Бєлоусов також проінформував Путіна про те, що США працюють над створенням нової міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel з дальністю польоту 13 тис. км, стратегічного атомного підводного човна типу Columbia і важкого бомбардувальника B-21 Raider.

Доповідь очільника російського військового відомства пролунала після того, як Володимир Путін оголосив про завершення випробувань крилатої ракети необмеженої дальності «Буревісник» та повідомив про початок робіт із її розгортання.

Невдовзі він також заявив про випробування ядерної торпеди «Посейдон», яка, за його словами, не має аналогів за швидкістю та глибиною ходу.

Випробування двох потужних носіїв ядерної зброї — крилатої ракети «Буревісник» та підводного безпілотника «Посейдон» — аналітики вважають чітким сигналом Москви Вашингтону. Демонстрацією свого ядерного арсеналу Кремль намагається змусити Сполучені Штати сісти за стіл переговорів і прийняти ширші умови Росії, які виходять за рамки війни в Україні.

Американський президент Дональд Трамп назвав заяви Путіна «недоречними» і нагадав про наявність у США атомного підводного човна поруч із російськими берегами, наголосивши при цьому, що Москві слід зосередитися на завершенні війни в Україні.

30 жовтня він віддав розпорядження розпочати перші після 33-річної перерви випробування ядерної зброї. Пізніше Трамп підтвердив плани поновлення випробувань.

Нагадаємо, 5 листопада космічні сили США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.