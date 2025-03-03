Путіну доведеться збільшити витрати на війну: британська розвідка назвала причину

Росія витратить на війну більше, ніж закладено в бюджеті на 2025 рік. Фактичний рівень інфляції 2024 року, ймовірно, був вищим за офіційно оголошений показник.

Про це сьогодні, 3 березня, повідомило Міноборони Великої Британії.

"Майже напевно інфляція в Росії цьогоріч буде вищою за цільовий показник Центрального банку Росії у 4%. Це станеться, незважаючи на зусилля ЦБ РФ щодо зниження інфляції шляхом підвищення відсоткових ставок із 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні 2024 року", - йдеться у повідомленні.

На думку розвідників, переважна більшість корпоративних дефолтів майже напевно відбудеться в цивільних галузях, що ще більше збільшить залежність від військово-промислового комплексу для стимулювання економічної активності.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов повідомив, що день війни для росії коштує майже мільярд доларів, а 41% бюджету РФ йде на оборону. Також він додав, що допоки у Росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вони балансуватимуть".

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