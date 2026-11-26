Нікол Пашинян / © Associated Press

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Вірменія планує повністю вивести російських прикордонників зі своєї території та самостійно контролювати державні кордони. Це стане черговим кроком до зменшення російської військової присутності в країні.

Про це 26 листопада заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє DW.

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«Ми вдячні російським прикордонникам за те, що вони всі ці роки стояли на наших кордонах. Але, думаю, найближчими роками ми повинні будемо повною мірою взяти на себе відповідальність за охорону державних кордонів», — наголосив він.

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Пашинян підкреслив, що Вірменія є суверенною державою, яка має право самостійно визначати свою зовнішню та безпекову політику, незалежно від позиції Москви.

Вірменія не відмовиться від курсу на ЄС

Водночас прем'єр заявив, що скасування закону про початок процесу вступу Вірменії до Європейського Союзу неможливе. За його словами, цей курс фактично підтримали громадяни країни, коли обирали парламент.

Заява пролунала приблизно за тиждень до запланованого візиту Пашиняна до Москви.

Попри поступове дистанціювання від Росії, вірменський прем'єр запевнив, що Єреван не прагне конфронтації з Кремлем.

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«У нас не було, немає і не буде бажання, наміру чи мети нашкодити Росії. Того самого ми очікуємо від Росії», — заявив він.

За словами Пашиняна, головним завданням діалогу з Москвою залишається пошук взаємоприйнятних рішень.

Як Росія поступово втрачає військову присутність у Вірменії

Російські прикордонники перебувають у Вірменії від 1992 року на підставі міждержавної угоди. Протягом десятиліть вони охороняли кордони країни з Туреччиною та Іраном.

Однак від 2024 року Єреван поступово перебирає ці функції на себе. Зокрема, російських прикордонників уже вивели з вірмено-азербайджанського кордону та міжнародного аеропорту «Звартноц» у Єревані.

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Крім того, Пашинян і російський диктатор Володимир Путін раніше домовилися про виведення російських військових із низки районів Вірменії.

У квітні 2026 року Єврокомісія повідомляла, що вірменські прикордонники вже самостійно контролюють усі чинні пункти пропуску на державних кордонах. Водночас ділянки кордонів із Туреччиною та Іраном поза пунктами пропуску поки патрулюють спільно з росіянами.

Тепер Єреван має намір завершити цей процес, остаточно перебравши охорону своїх кордонів під власний контроль.

Росія нарощує військові сили біля кордонів НАТО

Водночас Росія прискореними темпами розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. Як повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle з посиланням на супутникові знімки, масштабні роботи тривають у військовому містечку Кам'янка, розташованому приблизно за 60 км від території країни НАТО.

Москва планує розгорнути там 69-ту мотострілецьку дивізію чисельністю до 11 тисяч військових. Раніше на цій базі перебувала бригада приблизно з 4400 осіб. Частина військовослужбовців нового з'єднання також воює проти України, зокрема на Харківському напрямку.

За даними фінських журналістів, росіяни зводять нові казарми та ангари для техніки, модернізують полігони й облаштовують інфраструктуру для розміщення тисяч військових. Будівництво також зафіксували в сусідніх гарнізонах та поблизу Петрозаводська.

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