Президент Екваторіальної Гвінеї 80-річний Теодоро Обіанг Нгуема вшосте був переобраний на посаду, отримавши 95% голосів на виборах, які відбулися 20 листопада.

Про це повідомив його син, віце-президент Теодоро Нгуема Обіанг Мангуе у Twitter у суботу, 26 листопада, передає Reuters.

Шостий термін на посаді продовжить 43-річне правління африканського лідера, якого називають найдовговічнішим сучасним керівником держави у світі.

У західноафриканській країні з населенням майже 1,5 мільйона було лише два президенти від часу здобуття незалежності від Іспанії в 1968 році. Обіанг позбавив цієї посади свого дядька Франсіско Масіаса Нгему в результаті державного перевороту в 1979 році.

Обіанга завжди обирали з більш ніж 90% голосів на виборах, результати яких міжнародні спостерігачі кожного разу ставлять під сумнів. Критики кажуть, що Обіанг мало зробив для того, щоб вивести країну з бідності, незважаючи на його шалені багатства.

Правозахисні організації звинувачують президента Екваторіальної Гвінеї в придушенні інакомислення та нападах на своїх суперників. За їхніми словами, протести в країні здебільшого заборонені, ЗМІ жорстко контролюються, а політичних опонентів заарештовують і піддають тортурам.

Його сина, якого спостерігачі вважають потенційним наступником, у 2020 році французький суд визнав винним у розтраті.

Серед активів, які, за словами іноземних держав, чинний віце-президент придбав за рахунок неправомірної вигоди, є інкрустована кристалами рукавичка, яку носив Майкл Джексон, броньований лімузин Rolls-Royce і яхта.

Високопосадові батько і син заперечують будь-які звинувачення в правопорушеннях.

Нагадаємо, в адміністрації президента Росії почали готуватися до передвиборчої кампанії 2024 року, за підсумками якої 70-річний диктатор Володимир Путін має знову очолити країну. Він очолює РФ від 2000 року як президент з перервою на 2008-2012 роки, коли перебував на посаді прем'єр-міністра, але фактично продовжував керувати державою.

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