"Подарунок" для Кремля: чому Путіну може бути вигідним вторгнення Азербайджану у Вірменію — Портников

Приводом для бойових дій на території Вірменії може стати необхідність боротьби з вірменськими збройними формуваннями, які нібито ще перебувають на території Нагірного Карабаху.

Головним бенефіціаром будь-якого вторгнення Азербайджану на суверенну територію Вірменії може бути Кремль, який зараз сприймається в Єревані як головний зрадник вірменських інтересів у регіоні.

Таку думку висловив політолог і журналіст Віталій Портников.

Чому можливе вторгнення Азербайджану

За словами політолога, напад на Вірменію контрастував би із заявами президента Азербайджану Ільхама Алієва про повагу територіальної цілісності сусідньої країни.

Водночас він відзначив, що азербайджанський лідер та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган заявляють про необхідність відкриття так званого зангізурського коридору – дороги через вірменський регіон Сюнік, який поділяє територію власне Азербайджану та автономної республіки Нахічевань, і таким чином відокремлює Азербайджан ще й від його стратегічного союзника Туреччини.

Який привід для вторгнення

За словами Віталія Портникова, Азербайджан може заявити про необхідність боротьби з вірменськими збройними формуваннями, які нібито ще перебувають на території Нагірного Карабаху і продовжують опір.

“Полювання на ці вірменські збройні формування незалежно від того, чи існують вони насправді, може бути продовжене азербайджанськими силовиками вже на території самої Вірменії, і таким чином жодних офіційних претензій до територіальної цілісності цієї держави не буде, а де-факто вторгнення на її суверенну територію відбудеться”, - пояснив він.

Яка роль Путіна

Політолог вважає, що Ільхам Алієв може вдатися до вже випробуваного прийому: посередництва президента Російської Федерації Володимира Путіна.

“Володимир Путін зацікавлений у створенні коридору через Сюнік навіть більше, ніж Реджеп Таїп Ердоган та Ільхам Алієв. Для російського президента необхідний ефективний маршрут для обходу санкцій цивілізованого світу. Причому такий маршрут, який би контролювався Федеральною службою безпеки Російської Федерації, а не третіми силами”, - пояснив Портников.

Саме тому, за його словами, президент Росії не зацікавлений у тому, щоб будь-який маршрут із Туреччини до Азербайджану проходив якоюсь іншою територією, наприклад, територією Ірану. У тристоронній угоді, яку було підписано президентами Росії та Азербайджану, і прем'єр-міністром Вірменії, саме йшлося про можливе відкриття торгових коридорів у регіоні, але малося на увазі, що ці коридори контролюються силовими структурами саме Російської Федерації.

“Насправді головним бенефіціаром будь-якого вторгнення Азербайджану на суверенну територію Вірменії може бути саме Кремль, який зараз сприймається в Єревані як головний зрадник вірменських інтересів у регіоні... У Володимира Путіна, по-перше, з'явиться можливість розіграти роль рятівника вірменської держави, а по-друге, в обмін на цей уявний порятунок отримати контроль над дорогою, яка дозволить Росії продовжувати уникати санкцій, отримувати необхідні комплектувальні для військової техніки і, таким чином, розраховувати на довготривалу війну з Україною та протистояння цивілізованому світу”, - наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

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