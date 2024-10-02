Путіну не дозволять "з'їсти" Україну: Шольц зробив гучну заяву

Канцлер Німеччини запевнив, що підтримка України з боку союзників не зникне.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час "громадянського діалогу" у місті Шверін запевнив, що Україна отримає кредит у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Він також заявив, що підтримка України з боку її союзників не ослабне.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами Шольца, кредит у 50 мільярдів доларів є "цілком свідомою обіцянкою стабільності для України", що забезпечить їй необхідну підтримку в найближчому майбутньому.

"Це також послання російському президенту, що він може не розраховувати на те, що в якийсь момент підтримка України зникне, і він зможе "з’їсти" всю країну", – наголосив федеральний канцлер.

Водночас речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт прокоментував чутки про нібито наміри Шольца зателефонувати Путіну. За його словами, канцлер зробить це тоді, коли буде доцільно.

"Канцлер неодноразово зазначав, що зробив би це знову, якби це мало сенс", – зазначив Гебештрайт.

Він додав, що остання розмова між Шольцем та Путіним відбулась у грудні 2022 року, зауваживши, що "ситуація може дуже швидко змінитися".

Нагадаємо, напередодні видання Die Zeit повідомило, що Шольц планує зателефонувати Путіну після майже двох років мовчання. Телефонна розмова нібито запланована на листопад і передуватиме саміту G20 у Бразилії.

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