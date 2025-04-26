Путіну не потрібен мир, йому потрібна капітуляція: в WSJ пояснили, що в цій ситуації може зробити Трамп

WSJ пояснили, чому переговори з Путіним — це небезпека

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Нічна ракетна атака по Києву, яка забрала життя щонайменше 12 людей, стала черговим доказом того, що «мирний план» російського диктатора — це ілюзія.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Жорстокість ударів, що включали понад 200 ракет і дронів, розвіює всі міфи про нібито безпекові мотиви Кремля.

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«Це похмурий момент, який розвіює фальшиві претензії та виправдання щодо вторгнення. Йдеться не про НАТО, не про Крим і не про Донбас», — наголошує WSJ.

За словами видання, якщо Путін обстрілює цивільні квартали, то він просто не хоче існування України як вільної нації.

Видання підкреслює, що агресія Путіна має бути розглянута не як складний дипломатичний конфлікт, а як атака хижака, яка вимагає сили у відповідь.

«Ви не можете мати справу з тигром, запитуючи його точку зору на його голод», — нагадують у статті слова історика Корейської війни Т.Р. Ференбаха.

Реакція Дональда Трампа на атаку обмежилася повідомленням у соцмережах: «Володимире, СТОП!».

Але, як зауважує WSJ, одне лише благання не зупинить ракетні удари без реальних наслідків для Путіна.

Критики також розкритикували заяву віцепрезидента Дж. Д. Венса, який сказав: «Ми справді намагалися зрозуміти речі з точки зору як українців, так і росіян…».

WSJ зазначає, що це небезпечна ілюзія, яка прирівнює агресора до жертви.

Нагадаємо, за словами політолога Ростислава Балабана, Трамп — до певної міри нарцис, який ще у 1980-х роках озвучував ті ж самі ідеї, що й сьогодні. Тому його позицію майже неможливо змінити.