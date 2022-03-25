Путіну обіцяли, що він контролюватиме всю Україну і візьме Київ за 5 днів - Нуланд про плани Кремля

Путіну обіцяли, що він контролюватиме всю Україну і візьме Київ за 5 днів - Нуланд про плани Кремля

Плани Путіна провалилися завдяки мужності українського народу.

Керівництво російської армії обіцяло Володимиру Путіну, який розв'язав варварську війну проти України, захопити Київ за 5 днів, а всю Україну за 2 тижні.

Про це завила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час спеціальної онлайн-зустрічі Київського безпекового форуму.

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За її словами, саме завдяки мужності українського народу плани країни-агресорки не були реалізовані.

"Коли ми вперше дізналися про військові плани Путіна щодо цієї війни – а це було ще восени – його військові говорили йому, що він буде в Києві, візьме Київ за п’ять днів. Його військові командири говорили йому, що він буде повністю контролювати всю Україну і отримає цей контроль за два тижні", – сказала Нуланд.

Вона наголосила, що нині увесь світ дивується мужністю, силою, рішучістю, патріотизмом українців. На думку заступниці держсекретаря, зараз вирішується доля демократії.

"Ви (українці. - Ред.) боретеся за нас усіх. Ви боретеся за весь вільний світ. Вирішується доля майбутнього демократії, чи зможе автократія змінити силою правопорядок і нав’язати свою волю будь-кому з нас", – резюмувала Нуланд.

Раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.

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