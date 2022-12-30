"Путіну погрожували, що вб'ють": Піонтковський пояснив гучну заяву Кремля

США дали зрозуміти президентові Росії Володимиру Путіну, що він може бути фізично ліквідований у разі рішення застосувати ядерну зброю у війні з Україною.

Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.ua. Він прокоментував слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що США нібито погрожують Путіну фізичним усуненням.

"Дуже цікава заява Лаврова. Це була така реакція, що запізнилася на три місяці. Справді Путіну погрожували, що вб'ють у разі використання ядерної зброї в конфлікті з Україною", — заявив Піонтковський.

Експерт нагадав, що Путін займався ядерним шантажем 15 років і досяг успіху в цьому:

"Через цей шантаж не прийняли Грузію та Україну в НАТО в 2008 році. Була млява реакція на війну в Грузії, на анексію Криму. "Давайте не провокуватимемо Путіна, він така страшна людина, застосує ядерну зброю". Я 10 років писав про те, що це треба зупинити раз і назавжди і нарешті американці це зробили", — зазначив публіцист.

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За його словами, "десь на початку жовтня два високопосадовці адміністрації Байдена Блінкен і Салліван чітко пояснили, що у разі використання Росією ядерної зброї Захід і НАТО дадуть відповідь дуже рішуче".

"Тоді був пік ядерного шантажу. Це питання обговорювалося в НАТО і було вирішено не відповідати злочином на злочин, не завдавати ядерного удару по якійсь цілі в Росії, а покарати Росію жорсткіше. Було сказано, що вся конвенційна міць НАТО буде використана для знищення російського угруповання на території України", — розповів він.

Крім того, нагадав експерт, "було сказано, що ці обставини торкнуться особисто Путіна".

"Дослівно Салліван і Блінкен назвали ці наслідки catastrophic... Але вже генерали у відставці, не пов'язані посадами Бен Годжес і Девід Петреус пояснили, що Путіна вб'ють особисто в цьому випадку... Дивно, що Москва три місяці мовчала. Так, цю мову вони зрозуміли в Москві. Наступного дня почався новий наратив — так ми ніколи не використовували і не планували використовувати ядерну зброю, ядерна війна неможлива, в ній не може бути переможця", — наголосив Піонтковський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати погрожують фізичним усуненням російського президента Володимира Путіна.

Лавров підкреслив, що деякі "неназвані офіційні особи" з Пентагону фактично пригрозили завдати Кремлю "обезголовлюючого удару".

Раніше британське видання The Sun з'ясувало, що Путін пережив п'ять замахів і тепер настільки боїться за своє життя, що оточив себе елітною командою снайперів.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов стверджує, що на Путіна був замах після початку повномасштабної війни проти України.

"На Путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце", — сказав Буданов.

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