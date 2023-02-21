Путіну примарився "нацизм" у бригаді ЗСУ "Едельвейс", хоча така ж назва була і в Росгвардії

Командувач бригади "Едельвейс" пояснював цю назву місцем постійної дислокації, що в гірському районі, де й росте відповідна квітка.
Президент Росії Володимир Путін назвав появу в Україні бригади ЗСУ "Едельвейс" "проявом неонацизму", хоча загони з ідентичною назвою існували у складі ФСВП та Росгвардії.
Свою заяву очільник Кремля зробив під час послання до Федеральних зборів 21 лютого.
"Нещодавно одній із бригад ЗСУ, соромно сказати – соромно нам, їм – ні, – присвоїли найменування "Едельвейс", як гітлерівській дивізії, що брала участь у депортації євреїв, стратах військовополонених, у каральних операціях проти партизанів Югославії, Італії, Чехословаччини та Греції. Неонацисти не приховують, чиїми спадкоємцями вони себе вважають. Дивно, що на Заході цього ніхто з влади не помічає", – поділився своїми вигадками Путін.
Зауважимо, що цією заявою президент РФ фактично процитував пропагандиста Дмитра Кисельова. Останній 19 лютого в телеефірі звинуватив Україну в "легалізації" "фашистського "Едельвейса".
Водночас російське видання "Агентство" поінформувало, що кілька років тому у російських внутрішніх військах, що увійшли до Росгвардії, теж був підрозділ з назвою "Едельвейс". 2010-х років так називався загін спецпризначення внутрішніх військ, який тепер має назву "Авангард". На шевроні загону була зображена відповідна квітка.
Окрім того, на Алтаї 1993 року в ФСВП був створений ще один підрозділ "Едельвейс", який проіснував щонайменше до 2018 року. Це був спецназ служби по Республіці Алтай.
Нагадаємо, в середині лютого президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "Едельвейс" 10-йокремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, яка базується у Коломиї на Івано-Франківщині.
Невдовзі після цього значення цього найменування пояснив командувач бригади, полковник Михайло Сидоренко із позивним "Меломан".
"По-перше, місце постійної дислокації. Воно, скажімо так, у гірському районі. Все це асоціація з горами, в яких саме ця квітка відповідно росте. Ми – як так гірська квітка, вгризлися в нашу рідну землю, проросли корінням. Сніг, дощ, вітер – ми стоїмо, ми бʼємо ворога. Тому я не бачу нічого негативного в тому, що саме ця назва", – розповідав Сидоренко виданню "Галка".
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