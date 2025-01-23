Путіну Трампа не залякати: в Time назвали важелі впливу на Кремль

Новообраний президент США Дональд Трамп має реальні важелі впливу на кремлівського очільника Володимира Путіна, які можуть змусити його закінчити війну в Україні. У разі застосування жорстких санкцій Путіну доведеться благати про мирну угоду до кінця року.

Про це йдеться у матеріалі Time.

Як пишуть автори, Путін має неприпустимий бюджетний дефіцит для фінансування своєї військової машини, що вже досяг десятків мільярдів.

"Трамп усвідомив, що він має важелі впливу на Росію, тоді як Путін має справу з банкрутством та повним крахом", – зазначили аналітики.

Згідно з дослідженням Time, Кремль стикнеться із дефіцитом фінансів вже до кінця 2025 року. Проте криза може настати і раніше, якщо будуть запроваджені більш суворі санкції.

"Путін приховує, наскільки слабкою є російська економіка, замовчуючи та підтасовуючи цифри. Зараз Путін відмовляється оприлюднювати основні економічні показники, як того вимагає МВФ і як раніше це регулярно робила Росія", – пише Time.

Перекрити нафтовий кран РФ

Там додають, що проаналізовано інформацію про виробництво нафти та газу, а також дані про зовнішню торгівлю, приплив і відтік капіталу, фінансові звіти великих компаній, дані Центрального банку про монетарну базу, прямі іноземні інвестиції, валовий внутрішній продукт, а також дані про кредитування та надання позик.

І хоча протягом останніх кількох років Росія отримувала значні доходи від продажу нафти, Трамп зрозумів силу важеля санкцій.

У Time також пояснюють, що світу не потрібна російська нафта, але Путін відчайдушно прагне продати її, щоб запобігти банкрутству.

"Якщо президент Трамп за допомогою економічних санкцій перекриє кран нафтових надприбутків Путіна, Путіну доведеться благати про угоду до кінця року – інакше у нього закінчаться гроші", – пишуть автори матеріалу.

Нагадаємо заяви Дональда Трампа про намір змусити Росію укласти угоду завдяки санкціям. Проте, як заявили в Офісі президента України, важливо також посилювати військову допомогу Україні, щоб досягти результату.