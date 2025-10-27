"Путіну варто завершити війну, а не випробовувати ракети" — Трамп про "Буревісник"

Президент США Дональд Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп різко прокоментував нещодавні випробування російської ядерної крилатої ракети «Буревісник», закликавши президента РФ Володимира Путіна зосередитися на припиненні війни.

Про це Трамп заявив під час свого виступу.

Застереження та «ігри» з ракетами

Американський лідер підкреслив, що Росія не повинна «грати в ігри», випробовуючи та демонструючи ядерний потенціал, оскільки США мають значну військову перевагу.

«Путіну варто завершити війну, а не випробовувати ракети, — заявив Дональд Трамп. — Я вважаю, що Путіну не варто про це говорити. Йому слід закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, скоро буде йти четвертий рік. Ось чим він має займатися, а не випробовувати ракети».

Президент США наголосив на потужності американського флоту, зокрема атомних підводних човнів.

«Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен — найкращий у світі — прямо біля їхнього узбережжя. Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль, і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети», — додав він

Таким чином, Трамп поєднав критику російських ракетних програм із закликом до Кремля про припинення бойових дій.

«Буревісник» Путіна

Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 26 жовтня, відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Під час візиту головною темою стала доповідь про нібито «успішні» випробування ядерної ракети «Буревісник».

Ця ракета є черговим довгобудом РФ, адже роботи над нею за участі ОКБ «Новатор» стартували ще у грудні 2001 року, а вперше офіційно про проєкт заявили лише у 2018-му.