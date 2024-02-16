Путіну все одно, хто загине: Зеленський прокоментував смерть Навального в російській колонії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть в російській колонії Олексія Навального. На його думку, опозиціонера вбив диктатор Путін.

Про це він сказав під час спільної прессконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

“В російській в’язниці загинув Олексій Навальний. Очевидно, він вбитий Путіним, як і тисячі інших закатованих. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Він повинен все програти, все втратити і відповідати за скоєне”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний був вивезений з колонії, де він відбував покарання. Його місцеперебування було невідоме.

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