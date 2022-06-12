"Путіну все одно, як сприймають на Заході": глава МЗС Чехії про заклик Макрона не принижувати Росію

"Путіну все одно, як сприймають на Заході": глава МЗС Чехії про заклик Макрона не принижувати Росію

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на бажання деяких західноєвропейських політиків домовитися про припинення бойових дій в Україні навіть ціною її територіальних поступок країні-агресорці.

Зокрема, очільник відомства відкинув заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Росію на чолі з Володимиром Путіним не можна принижувати.

"Росія – агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході", - цитує міністра Ceske Noviny.

Ліпавський додав, що постачання зброї в Україну підтримує безпеку Чехії щодо експансіоністських намірів Росії.

"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні", - сказав міністр.

Він додав, що більші та добре оснащені країни ЄС, такі як Німеччина, могли б бути більш активними у постачанні зброї Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби президента Франції Еммануеля Макрона знайти якийсь дипломатичний вихід для глави Кремля Володимира Путіна є марними.

Глава держави наголосив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

Також прем'єр міністр Польщі заявив, що Путіна потрібно ізолювати, а не "зберігати йому обличчя", а ідеологію "русского міра" — знищити.