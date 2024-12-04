Путіну загрожує втрата баз ВМС на трьох континентах: заява генерал-лейтенанта США

Зокрема, виникла загроза для російських баз у Сирії та Тунісі.

Військово-морські сили президента Росії Володимира Путіна ослаблені. На це вказує ситуація на Близькому Сході, у Північній Африці та в Чорному морі.

Про це екскомандувач Сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг заявив у ефірі CNN.

Гертлінг вважає, що втрата впливу в Алеппо та можлива зміна режиму президента-диктатор Башара Асада загрожують російським базам у Сирії та Тунісі. Крім того, РФ вже послабила позиції у Чорному морі. Під загрозою також військово-морські ресурси у Калінінграді.

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"Путіна загнали у кут. Ці бази критично важливі для Росії, але посилення повстанської активності у Сирії лише збільшує його тривогу", – сказав екскомандувач Сухопутних сил США в Європі.

Він також звернув увагу, що російські сили стикаються з певними загрозами на кількох фронтах, а союзники Путіна надають йому дедалі менше підтримки.

"Вони самі мають проблеми, тож ми бачимо, якими б спокійними не були Путін і його речник, у них немає причин для того, щоб почуватися добре щодо того, що відбувається", – вважає Гертлінг.

Нагадаємо, OSINT-аналітики повідомили, що росіяни виводять свій флот з Сирії через небезпеку для бази ВМФ у Тартусі з огляду на успіхи сирійських повстанців.

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