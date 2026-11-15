Путіну загрожують ударами по ядерному тилу: Британія має бути готовою атакувати Кольський півострів

Ріші Сунак / © Associated Press

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Велика Британія повинна мати можливість завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі в Арктиці, якщо розпочнеться війна.

Про це політик написав у статті для британського видання The Sunday Times.

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За словами Сунака, через глобальне потепління Арктика стає дедалі важливішою з погляду геополітики та військової безпеки. Танення льоду відкриває нові морські маршрути, а доступ до природних ресурсів посилює конкуренцію між державами.

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Колишній глава британського уряду звернув увагу на значну концентрацію російського ядерного потенціалу на Крайній Півночі. Він також зазначив, що роль Північного флоту РФ зросла після того, як Балтійський і Чорноморський флоти Росії фактично опинилися в пастці.

Сунак переконаний, що Британія має продемонструвати здатність протидіяти цій загрозі та за потреби завдавати російським силам відчутних втрат.

«Ми маємо показати, що здатні впоратися з цією загрозою і, у разі потреби, завдати йому реальної шкоди», — заявив він.

Серед кроків для посилення оборонних можливостей країни політик згадав виділення 90 млн фунтів стерлінгів на створення нової системи підводного спостереження. Також він звернув увагу на рішення Норвегії придбати британські фрегати Type 26. Очікується, що це сприятиме тіснішій взаємодії військово-морських сил двох держав.

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Окремо Сунак підкреслив, що в разі війни Велика Британія повинна бути готовою атакувати російські військові бази, розташовані на Кольському півострові.

На його думку, загроза ударів по військовій інфраструктурі РФ в Арктиці може стримувати Москву від подальшої ескалації.

«Росія утримається від ескалації, якщо знатиме, що Велика Британія та її союзники загрожують її військовій інфраструктурі в Арктиці», — вважає колишній прем’єр.

Раніше повідомлялося, що американським військовим і персоналу на базі Королівських ВПС Лейкенхіт, що у Великій Британії, наказали терміново пройти в укриття через загрозу з повітря.

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Ми раніше інформували, що у Європі виникли розбіжності через можливі удари далекобійними ракетами по території Росії.

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