Володимир Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін відзначив свій день народження. Офіційно йому 73, але чи так це насправді? І які цілі переслідує людина, що 25 років править Росією та веде криваву війну? Експерт дав приголомшливі відповіді, які змушують по-новому поглянути на мотиви господаря Кремля.

Свою думку висловив антиросійський активіст, голова фонду «Стоп Російський Терор» (США) Герман Обухов для OBOZ.ua.

За його словами, офіційна біографія Путіна — суцільна фальсифікація. Насправді йому виповнилося 75.

«Він народився 1950 року, а не як пишуть у Вікіпедії 1952-го. Про це написано велику книгу польської журналістки, яка проводила власне розслідування і зустрічалася з реальною матір’ю Путіна. Її вже немає в живих, вона померла в Грузії», — заявив активіст.

Ця маленька брехня, за його словами, є лише краплею у морі великої брехні, на якій побудований весь режим.

Яка головна мета Путіна

Якщо хтось досі думає, що Путін марить відновленням Радянського Союзу, експерт розвіює ці міфи. Його мета набагато примітивніша і, можна сказати, фізіологічна.

«Він не може програти війну, він хоче дожити своє життя не у в’язниці — це очевидний висновок. Після того, що відбувалося протягом трьох років в Україні, цього прощати вже ніхто не буде», — наголошує Обухов.

Диктатором керує не імперська велич, а тваринний страх опинитися за ґратами.

За словами експерта, Путін чудово розуміє, що перемогти у цій війні йому не вдасться. Тому його нинішня стратегія — затягнути час, аби уникнути нищівної поразки.

«Як боксерові на рингу, йому не хочеться опинитися у нокауті. Він хоче розтягнути бій на 12 раундів і програти за очками», — пояснює аналітик.

Саме для цього Кремль влаштовує провокації в Європі, намагаючись відволікти увагу та виграти ще трохи часу.

Хоча диктатор, можливо, і мріє дожити до 150 років, об’єктивна реальність для нього невблаганна. Економіка Росії, що виснажується війною та санкціями, котиться у прірву. За прогнозами Обухова, її вистачить ще максимум на два-три роки. А вже за рік зовнішньополітична ситуація може стати для Путіна абсолютно нестерпною.

Тож, хоч би скільки грошей він вкладав у своє здоров’я, головне питання залишається відкритим: де саме і в якому статусі він доживатиме свої останні роки.

Нагадаємо, тема продовження життя до 150 років раніше обговорювалася між Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном під час візиту до Китаю.

Ця розмова підкреслює одержимість російського диктатора ідеєю довголіття: він не лише змінив конституцію, щоб правити до 84 років, але й, за даними ЗМІ, приймає ванни з крові оленячих рогів та доручив російським ученим розробити державну програму зі створення засобів проти старіння.