Путіну знову доповіли про "захоплення" Куп'янська

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Російському президенту Володимиру Путіну знову доповіли про захоплення міста Куп’янська Харківської області. Цього разу господаря Кремля потішив своєю доповіддю міністр оборони Андрій Білоусов.

Свою заяву очільник російського військового відомства зробив у середу, 17 грудня, виступаючи на розширеній колегії Міноборони РФ, пише The Moscow Times.

Під час свого виступу Андрій Білоусов заявив, що населений пункт зайняло угруповання російської окупаційної армії «Захід». За його словами, ЗСУ «безуспішно намагаються повернути» його під свій контроль.

Білоусов потішив Путіна тим, що чергове «захоплення» Куп’янська дозволить розширити «смугу безпеки» в Харківській області і знизити загрози обстрілів північних районів «ЛНР», як у Росії називають окуповану територію Луганської області.

Очільник російського військового відомства також запевнив, що окупанти начебто оточили угруповання ЗСУ на лівому березі річки Оскол на схід від Куп’янська.

Це вже не перша заява російського військового командування про «взяття» Куп’янська.

20 листопада про «захоплення» міста Володимиру Путіну доповідав начальник Генштабу Валерій Герасимов. Тоді він також повідомив про наступ російських військ «практично на усіх напрямках».

Путін у відповідь заявив, що, за наявними у нього даними, в районі станції Куп’янськ-Вузлова «заблоковано 15 батальйонів ЗСУ».

Наступного дня навіть низка російських Z-блогерів звинуватила Герасимова у поданні Путіну недостовірного звіту про ситуацію в місті.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Кремль намагається знецінити значення контратаки Сил оборони України в Куп’янську, водночас поширюючи заяви про нібито повний контроль над містом.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що операція зі звільнення і зачистки Куп’янська Харківської області триває.