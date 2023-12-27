Путіну зробили щедрий подарунок на окупованій території Грузії

Російський президент отримав резиденцію за межами РФ — “дачу Хрущова” під Піцундою.
У ніч проти 27 грудня так званий “парламент” Абхазії, окупованого РФ грузинського регіону, на позачерговому засіданні ратифікував угоду про передачу у власність Росії державної дачі, побудованої за радянських часів під Піцундою.
Про це повідомляє грузинське агентство Interpressnews.
Намір місцевих колаборантів зробити такий подарунок Путіну викликав спротив в опозиції, яка ще у вівторок, 26 грудня, зібрала акцію протесту під стінами так званого “парламенту”. Щоб протестувальники не зірвали голосування, його провели уночі.
У “парламенті” окупованої Абхазії всього 35 депутатів, 25 з присутніх на засіданні 28 підтримали це рішення. На зустріч було допущено лише журналістів телебачення окупованого регіону.
Противники передачі Росії дачі у Піцунді назвали це рішення "ганебним", але так званий “президент” Абхазії Аслан Бжанія уже підписав закон про ратифікацію угоди між урядами Абхазії та Росії.
Держдача в Піцунді була побудована в 1950-60-х роках за рішенням комуністичного лідера СРСР Микити Хрущова і займає територію близько 180 га. Угода, яку підтримала окупаційна влада Абхазії, передбачає безоплатне користування майновим комплексом владою Росії.
Раніше Путін заявляв, щоб об'єкт повинен працювати як повноцінна резиденція президента Російської Федерації.
Посол Росії в Абхазії Михайло Шургалін уточнив, що передаються у власність лише будівлі, ремонт та утримання яких здійснюватимуть ФСО, а територія передається в оренду на 49 років.
Нагадаємо, минулого року самопроголошений президент "республіки" Абхазія заявив, що хоче приєднатися до путінської Союзної держави.
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