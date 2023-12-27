Путіну зробили щедрий подарунок на окупованій території Грузії

У ніч проти 27 грудня так званий “парламент” Абхазії, окупованого РФ грузинського регіону, на позачерговому засіданні ратифікував угоду про передачу у власність Росії державної дачі, побудованої за радянських часів під Піцундою.

Про це повідомляє грузинське агентство Interpressnews.

Намір місцевих колаборантів зробити такий подарунок Путіну викликав спротив в опозиції, яка ще у вівторок, 26 грудня, зібрала акцію протесту під стінами так званого “парламенту”. Щоб протестувальники не зірвали голосування, його провели уночі.

У “парламенті” окупованої Абхазії всього 35 депутатів, 25 з присутніх на засіданні 28 підтримали це рішення. На зустріч було допущено лише журналістів телебачення окупованого регіону.

Противники передачі Росії дачі у Піцунді назвали це рішення "ганебним", але так званий “президент” Абхазії Аслан Бжанія уже підписав закон про ратифікацію угоди між урядами Абхазії та Росії.

Держдача в Піцунді була побудована в 1950-60-х роках за рішенням комуністичного лідера СРСР Микити Хрущова і займає територію близько 180 га. Угода, яку підтримала окупаційна влада Абхазії, передбачає безоплатне користування майновим комплексом владою Росії.

"Дача Хрущова" під Піцундою / Фото: скриншот з відео

Раніше Путін заявляв, щоб об'єкт повинен працювати як повноцінна резиденція президента Російської Федерації.

Посол Росії в Абхазії Михайло Шургалін уточнив, що передаються у власність лише будівлі, ремонт та утримання яких здійснюватимуть ФСО, а територія передається в оренду на 49 років.

Нагадаємо, минулого року самопроголошений президент "республіки" Абхазія заявив, що хоче приєднатися до путінської Союзної держави.

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