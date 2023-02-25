"ПВК "Вагнер" – це політична помилка Путіна": ексспівробітник КДБ повідомив про інші цілі компанії

"Вагнерівці" мали виконувати військові завдання за кордоном так, щоб не кидати тінь на офіційну владу РФ.

ПВК "Вагнер" від початку свого створення була задумана як продовження ГРУ Росії для роботи за межами країни, а стала місцем основної "роботи" для багатьох зеків та алкоголіків.

Про це розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов, повідомляє "24 канал".

Він пояснив, що приватні військові компанії створювались у Росії спершу для того, щоб здійснювати геополітичні військові дії у країнах Африки та в Сирії.

"ПВК – це політична помилка Путіна, бо вона не для цього задумувалась. ПВК задумувались як продовження ГРУ для роботи за кордоном. ПВК – це Африка та Сирія, а також можливість робити якісь військові геополітичні жести за кордоном, не породжуючи винуватості Росії як держави", – зауважив Жирнов.

Він продовжив – що коли створювалась ПВК "Вагнер", до неї набирали тільки еліту і відбір був жорстким. П’яниць, зеків та інших сумнівних людей одразу відсіювали.

Ексспівробітник КДБ гадає, що президент РФ Володимир Путін використав "вагнерівців" для війни проти України, щоб занизити офіційні втрати регулярної армії. Адже загиблих найманців не враховують до загальної статистики.

Коли бійців "Вагнера" почали використовувати у війні, туди почали набирати увесь "зброд", зауважив Жирнов.

"Спочатку туди набрали усіх тих, хто раніше намагався вступити в цю ПВК, але їм було відмовлено з різних причин – пияцтво, злочини, сумнівні зв’язки тощо. Спочатку набрали цих, а коли вже і їх стало не вистачати, тоді з’явилась історія зі злочинцями", – описав перебіг подій російський ексрозвідник.

Він звернув увагу, що історія з зеками дуже цинічна, адже їх фактично дурять, коли кажуть, що відпустять, коли ті відслужать певний час. Насправді ж завдання в’язнів-найманців – розмінування мінних полів власними тілами.

"Це смертники, їм просто не кажуть, що вони смертники. Їм кажуть, що вони протримаються 6 місяців і в них буде амністія. Але ніхто з них 6 місяців не протримається. Вони всі будуть або трупами, або пораненими", – запевнив Жирнов.

Нагадаємо, тим часом у Кремлі триває протистояння між очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та міністром оборони Сергієм Шойгу. Політолог Джейсон Джей Смарт вважає, що саме Пригожин може влаштувати держпереворот у Росії та відібрати владу у Путіна.

Водночас російські війська у своїх намаганнях захопити Бахмут втрачають тисячі своїх бійців, а найманців "Вагнера" – взагалі залишають на полях.

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