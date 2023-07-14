"ПВК "Вагнер" просто не існує": Путін розкрив деталі зустрічі з Пригожиним

Диктатор вважає, що в ситуації навколо ПВК "Вагнер" усе "дуже просто й очевидно для російського суспільства".

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що приватної військової компанії "Вагнер" не існує.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту російського видання "Коммерсантъ".

Журналіст запитав російського президента, про що насправді йшлося під час його зустрічі з Євгеном Пригожиним і командирами ПВК "Вагнер" у Кремлі.

"А що відбувалося насправді? Усе дуже просто й очевидно для російського суспільства. Рядові бійці "Вагнера" воювали гідно, так... Те, що вони виявилися втягнуті в ці події, викликає жаль..." — відповів Путін.

Президент РФ стверджує, що в рамках згаданої зустрічі дав оцінку досягненням "вагнерівців" на фронті та їхній участі у військовому заколоті. Він також заявив, що озвучив найманцям варіанти того, як вони можуть продовжити службу.

Говорячи про те, чи збережеться ПВК "Вагнер" як бойова одиниця, Путін заявив, що це "непросте питання", обговоренням якого мають займатися в Держдумі та уряді РФ. За його словами, з юридичної точки зору такого формування немає.

"Ну так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує!" — стверджує президент РФ.

Володимир Путін також сказав, що запропонував "вагнерівцям" варіант "працевлаштування" під керівництвом їхнього колишнього командира з позивним "Сєдой".

Раніше аналітики повідомили, що Кремль продовжує розбиратися з наслідками військового заколоту Євгена Пригожина. Доля ПВК "Вагнер" все ще невизначена.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

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