ПВК "Вагнер" розпустила по домівках усіх зеків, яких набирали для війни в Україні

Багато засуджених бойовиків зараз перебувають у готелях Анапи в очікуванні помилування.

Терористичне угруповання "Вагнер" розпустило по домівках усіх колишніх ув'язнених, яких набирали по російських в'язницях для війни в Україні.

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Про це інформує російське опозиційне видання "Важные истории".

Повідомляється, що багато засуджених бойовиків зараз перебувають у готелях Анапи в очікуванні помилування.

"Всіх вивезли до кінця контракту до Анапи, раніше не відпустять, тільки після закінчення! Весь "проєкт К" закрився (так усередині терористичного угруповання називають систему вербування ув'язнених у колоніях – ред.)", — написала представниця "вагнерівців" в одному із закритих чатів для родичів найманців.

Водночас видання повідомляє, що деяких найманців з-поміж колишніх в'язнів відпустять до закінчення контракту з "Вагнером", коли їм прийде указ про помилування, розповіли родичі бойовиків. Одна із родичок найманця заявила, що в'язнів розпустять додому з готелів Анапи до 29 липня.

Після повернення додому засуджені зможуть обрати: залишитися вдома на волі чи поїхати до Білорусі або Африки у складі "вагнерівців".

Як з'ясувало видання, в'язнів відправили до готелів у селищі Витязево. Це готелі "Релакс", "Кактус" і "Каліпсо". Загалом там перебувають близько 400 бойовиків. Їх не випускають із готелів до указу про помилування.

При цьому, судячи з повідомлень у закритих чатах, деяким найманцям все ж таки вдається вибратися — учасники чатів скаржаться, що "вагнерівці" здають свої нагороди до ломбардів і напиваються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євген Пригожин вперше після бунту звернувся до бойовиків терористичного угруповання "Вагнер". Він назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та назвав умови повернення на війну проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що будь-які спроби російських найманців терористичного угруповання “Вагнер” здійснювати провокації з боку Білорусі приречені на невдачу.

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