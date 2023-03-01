Пєсков "багатослівно" відповів на заяву Подоляка щодо атак безпілотниками по Росії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву Офісу президента України про те, що Україна не має стосунку до атак безпілотниками по Росії.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не вірить словам радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка про те, що Україна не завдає ударів безпілотниками по Росії.

Про це повідомило російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

"Ми йому (Подоляку – ред.) не віримо", - сказав Пєсков.

Інших деталей щодо цього речник Путіна не додав.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив стосунок України до атак безпілотниками, які почастішали у Росії. Він заявив, що Україна веде оборонну війну, щоб звільнити всі свої території від окупантів, і не завдає ударів по території Росії.

Ця заява пролунала після того, як від ночі 27 лютого до ранку 28-го по всій Росії прокотилася хвиля атак "невідомими безпілотниками". Деякі з них прямували, ймовірно, до російських газових та нафтових сховищ, адже впали за кілька метрів від цілей.

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