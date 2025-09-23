У Путіна зробили заяву щодо невідомих дронів у Данії

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав “голословними” заяви Данії про нібито причетність Росії до інциденту з безпілотниками біля аеропорту Копенгагена.

Про він заявив під час брифінгу.

22 вересня в аеропорту Копенгагена, найбільшому в Данії, тимчасово призупинили всі зльоти та посадки. Причиною стали спостереження від двох до чотирьох “великих” дронів поблизу повітряного простору аеропорту.

Поліція повідомила, що рух транспорту було повністю зупинено близько 20:26 за місцевим часом. Через це щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Речник аеропорту підтвердив повну зупинку роботи, проте відмовився від додаткових коментарів. Розслідування інциденту триває.

Раніше, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Голова МЗС Маргус Цахкна назвав інцидент “безпрецедентно зухвалим”. Відомо, що літаки перебували над Фінською затокою 12 хвилин.