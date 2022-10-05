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У Путіна заявили, що збираються окупувати більше територій України

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У Путіна заявили, що збираються окупувати більше територій України

Фото: Getty Images

Сьогодні, 5 жовтня, у російських пропагандистських ЗМІ з’явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито збирається звернутися до росіян з важливою заявою, яка стосується статусу так званої "спецоперації".

Пізніше речник Путіна Дмитро Пєсков спростував ці чутки. Він наголосив, що зміни формату так званої "спеціальної військової операції" в Україні на контртерористичну операцію поки не буде. Натомість вигадав нову маячню про "повернення до Росії" всіх територій Запорізької, Херсонської, Луганської та донецької областей.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Це прерогатива президента. На сьогодні жодних рішень щодо зміни формату спеціальної військової операції в Україні на контртерористичну операцію не ухвалювалося", - заявив Пєсков.

Натомість речник Путіна заявив, що українські території, які ЗСУ звільнили від окупантів, Росія нібито збирається повернути назад.

"Про межі ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей у складі Росії: в указі президента є юридичне формулювання. Там певні території будуть повернуті, і ми продовжимо радитись із тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 4 жовтня Володимир Зеленський задля забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності України підписав указ, що передбачає визнання нікчемними і юридично безсилими укази Путіна про анексію українських території.

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Дата публікації
Перегляди
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