Пєсков назвав позицію НАТО "агресивною" і визнав, що РФ не може перешкодити зближенню України та Альянсу

Водночас, каже Пєсков, Росія має мінімізувати для себе наслідки потенційного зближення України з НАТО.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО. Але має мінімізувати наслідки цього процесу для себе.
Таку заяву спікер Путіна зробив в ефірі одного із пропагандистських телеканалів РФ, пишуть росЗМІ.
"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що - нехай лише продовжиться далі зближення України і НАТО - в Росії буде зроблено все, що необхідно", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання журналіста, чи може Москва протистояти зближенню Києва та НАТО.
Крім того, він назвав позицію НАТО мовляв агресивною. За його совами, буцімто "блок був створений проти РФ".
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, який 19 жовтня прибув до Києва, заявив, що Україна має право сама визначати свою зовнішню політику і жодна інша держава не може заборонити їй вступити до НАТО.
Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО найгіршим сценарієм, який змушує Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.
У відповідь очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що найгірший сценарій відбувся, коли Росія напала на українські землі та продовжує вбивати українців на сході України.
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