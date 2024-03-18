Пєсков пояснив слова Путіна про можливий обмін опозиціонера Олексія Навального, якого вбили у в'язниці

Зазначається, що з Путіним зв'язалися певні "люди", імена яких не розголошується.

Рупор кремля Дмитро Пєсков пояснив слова диктатора Путіна про можливий обмін опозиціонера Олексія Навального, якого було вбито в російській в’язниці.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Як зазначається, диктатор Путін в ніч на 18 березня заявив, що за кілька днів до смерті Олексія Навального йому запропонували обміняти його на росіян, які перебувають у закордонних в'язницях.

"Хочу звернути вашу увагу на два моменти. Перший: президент Путін не підтверджував, що проведені переговори. Він розповів про те, що було висунуто ідею одним з людей про обмін Навального, на яку він потенційно погодився і про Це відразу ж сказав тому, хто таку ідею висунув. Путін не говорив про те, що були проведені з цього приводу переговори", - сказав Пєсков.

Він також додав, що Путін не називав “ні цієї людини (яка висунула ідею, - ред.), ні інших модальностей тієї ідеї, яка була висунута”.

Нагадаємо, що "вибори" президента Росії продемонстрували всьому світу, що диктатор Володимир Путін не може втримати ситуацію у своїй країні.

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