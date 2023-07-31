Пєсков прокоментував атаку дронів по Москві та згадав про "київський режим"

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що атаки безпілотників на Москву "підтверджують сутність київського режиму, йдуть спроби терактів щодо цивільних об'єктів".

Заяву Пєскова цитують пропагандистські ЗМІ РФ.

Він зазначив, що заходи безпеки у зв'язку з цим у Росії і так посилені, а щодо конкретики порадив звертатися до Міноборони РФ.

Також Пєсков сказав, що рівень терористичної загрози у Москві підвищувати не планується.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 30 липня, кілька безпілотників атакували вежі "Москва Сіті" у столиці РФ, де перебувають офіси російських міністерств.

Перший БПЛА атакував 10 поверх другої вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті", де перебуває офіс Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ о 3:20. Другий удар безпілотника о 4:10 припав на нижній поверх іншої будівлі у межах комплексу "Москва-Сіті". Внаслідок інциденту охоронець, який перебував на об'єкті, отримав травми. Будівля теж постраждала, на перших шести поверхах пошкоджено скло.

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