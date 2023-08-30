Пєсков прокоментував вихід вже другого судна з України і зізнався, що за "коридором" стежить Міноборони РФ

У Кремлі відреагували на вихід другого судна з України, яке попрямувало в Чорне море попри примхи РФ навколо "зернової угоди".

Речник російського диктатора Володимир Путіна Дмитро Пєсков заявив, що прохід цивільних суден через організований Києвом коридор у Чорному морі не означає відновлення "зернової угоди".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, Пєскова під час брифінгу попросили прокоментувати інформацію про те, що 27 серпня в Чорне море з України вийшло вже друге судно після припинення "зернової угоди". Його також запитали, чи може це якось позначитися на перспективах відновлення "зернової угоди".

Водночас Пєсков вирішив проігнорувати першу частину запитання і закцентував увагу на другій частині. Він заявив, що РФ не збирається відновлювати "зернову угоду".

"Ні, це не має відношення до перспектив відновлення зернової угоди. Перспектива відновлення зернової угоди безпосередньо залежить від предметного, не на словах, а на ділі виконання обіцянок, які були перед російською стороною", - сказав Пєсков.

Водночас він додав, що російське Міноборони таки слідкує за суднами, які виходять з України.

"Це зовсім інша субстанція, і тут наше військове відомство, безумовно, здійснює необхідний моніторинг", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, з порту Одеси у суботу, 26 серпня, вийшло друге судно після припинення РФ "зернової угоди" - балкер PRIMUS. Він простояв у Одеському порті аж від 20 лютого 2022 року.

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