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Пєсков розповів, чи оголосить Путін 9 травня загальну мобілізацію у Росії

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Пєсков розповів, чи оголосить Путін 9 травня загальну мобілізацію у Росії

Getty Images

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність оголошення загальної мобілізації у РФ.

Він заявив, що 9 травня Путін нібито не оголошуватиме мобілізацію

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Коментуючи заяви деяких західних та українських розвідок про те, що диктатор Путін 9 травня офіційно оголосить Україні війну та запровадить повну мобілізацію, Пєсков назвав це - "неправдою та маячнею". 

Нагадаємо, Російська Федерація готується оголосити мобілізацію на 9 травня, коли будуть святкувати День перемоги. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що це необхідний крок перед початком справжньої мобілізації. Ці дані також підтвердили деякі чиновники із країн-партнерок України. 

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