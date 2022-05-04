Пєсков розповів, чи оголосить Путін 9 травня загальну мобілізацію у Росії

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність оголошення загальної мобілізації у РФ.
Він заявив, що 9 травня Путін нібито не оголошуватиме мобілізацію.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Коментуючи заяви деяких західних та українських розвідок про те, що диктатор Путін 9 травня офіційно оголосить Україні війну та запровадить повну мобілізацію, Пєсков назвав це - "неправдою та маячнею".
Нагадаємо, Російська Федерація готується оголосити мобілізацію на 9 травня, коли будуть святкувати День перемоги. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що це необхідний крок перед початком справжньої мобілізації. Ці дані також підтвердили деякі чиновники із країн-партнерок України.
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