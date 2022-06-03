Пєсков та його родина, коханка Путіна та військові злочинці: хто потрапив під шостий санкційний пакет ЄС

У п'ятницю, 3 червня, Рада Європейського союзу затвердила шостий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні.
Зокрема, Рада ЄС ухвалила рішення ввести санкції щодо додаткових 65 фізичних та 18 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Під санкції потрапили:
- прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков та його дружина – російська фігуристка Тетяна Навка,
- син та донька Пєскова.
- коханка російського диктатора Аліна Кабаєва,
- зрадники та колаборанти Володимир Сальдо й Галина Дальченко.
Також серед 65 перелічених осіб – військові, які винні у звірствах у Бучі та Маріуполі. Зокрема, полковник Азатбек Омурбеков – командир 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії, який керував російськими військами у Бучі, якого прозвали "Бучанський м’ясник". Генерал-полковник Михайло Мізінцев на прізвисько "Маріупольський м'ясник" , а також ті, хто брав участь у створенні так званого Комітету порятунку за мир і порядок у березні.
Згідно з повідомленням ЄС, серед 18 суб’єктів, які підпадають під санкції, є різноманітні компанії, які прямо чи опосередковано підтримують армії РФ та уряд Російської Федерації, включаючи найбільший депозитарій цінних паперів Росії – Національний розрахунковий депозитарій.
Загалом обмежувальні заходи ЄС наразі запровадженні проти 1158 фізичних та 98 юридичних осіб. Особам, які потрапили під санкції ЄС, заморозять активи, а громадяни та компанії ЄС заборонили надавати їм кошти. Фізичним особам додатково накладається заборона на поїздки, що забороняє їм в’їзд або транзит через території країн ЄС.
Нагадаємо, посли ЄС 3 червня таки затвердили шостий санкційний пакет проти Росії через військові дії в Україні. Також ЄС запровадив санкції і проти Білорусі через підтримку самопроголошеним президентом Лукашенком війни проти України.
Читайте також: