Пєсков та його родина, коханка Путіна та військові злочинці: хто потрапив під шостий санкційний пакет ЄС

Пєсков та його родина, коханка Путіна та військові злочинці: хто потрапив під шостий санкційний пакет ЄС

У п'ятницю, 3 червня, Рада Європейського союзу затвердила шостий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні.

Зокрема, Рада ЄС ухвалила рішення ввести санкції щодо додаткових 65 фізичних та 18 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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Під санкції потрапили:

прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков та його дружина – російська фігуристка Тетяна Навка,

син та донька Пєскова.

коханка російського диктатора Аліна Кабаєва,

зрадники та колаборанти Володимир Сальдо й Галина Дальченко.

Також серед 65 перелічених осіб – військові , які винні у звірствах у Бучі та Маріуполі. З окрема, полковник Азатбек Омурбеков – командир 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії, який керував російськими військами у Бучі , якого прозвали "Бучанський м’ясник". Генерал-полковник Михайло Мізінцев на прізвисько "Маріупольський м'ясник" , а також ті, хто брав участь у створенні так званого Комітету порятунку за мир і порядок у березні.

Згідно з повідомленням ЄС, серед 18 суб’єктів, які підпадають під санкції, є різноманітні компанії, які прямо чи опосередковано підтримують армії РФ та уряд Російської Федерації, включаючи найбільший депозитарій цінних паперів Росії – Національний розрахунковий депозитарій .

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Загалом обмежувальні заходи ЄС наразі запровадженні проти 1158 фізичних та 98 юридичних осіб. Особам, які потрапили під санкції ЄС, заморозять активи, а громадяни та компанії ЄС заборонили надавати їм кошти. Фізичним особам додатково накладається заборона на поїздки, що забороняє їм в’їзд або транзит через території країн ЄС.

Нагадаємо, посли ЄС 3 червня таки затвердили шостий санкційний пакет проти Росії через військові дії в Україні. Також ЄС запровадив санкції і проти Білорусі через підтримку самопроголошеним президентом Лукашенком війни проти України.

Україну не потішив довгоочікуваний шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

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