ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
2 хв

Пєсков виявився вихідцем зі шпигунської родини з більшовицьким минулим — розслідування

Розслідування розкрило родинне минуле речника Кремля Дмитра Пєскова: його предки були пов’язані з КДБ, комуністичною партією та особисто з Леніним.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник президента РФ Дмитро Пєсков, який роками є публічним обличчям Кремля, виявився вихідцем із родини радянської еліти, пов’язаної з КДБ та більшовицьким рухом.

Про це йдеться в новому розслідуванні видання “Проект”, що стало частиною масштабного дослідження про кумівство в російській владі.

У матеріалі наголошується, що Пєсков десятиліттями приховував своє походження. В офіційній біографії він згадується лише як син радянського дипломата Сергія Пєскова, тоді як дані про матір — відсутні.

Насправді, його мати — Надія Зевіна, представниця радянської номенклатури, онука Якова Зевіна, одного з 26 бакинських комісарів, страчених 1918 року. Після його смерті Ленін особисто виділив вдові житло в Москві. Прабабуся Пєскова працювала поруч із Надією Крупською в Наркомпросі та брала участь у “чистках” партійних рядів у Червоній армії.

Біографія Дмитра Пєскова. / © російські телеграм-канали

Біографія Дмитра Пєскова. / © російські телеграм-канали

Згодом її син — дід Пєскова — обіймав посаду заступника директора Інституту марксизму-ленінізму, а мати, за припущеннями журналістів, могла служити у радянських спецслужбах.

Батько Дмитра Пєскова, Сергій Пєсков, імовірно, працював у радянській розвідці. Він закінчив Інститут країн Азії та Африки і багато років перебував на Близькому Сході, формально працюючи у “товариствах дружби” — типовому прикритті для радянських агентів часів холодної війни.

Згідно з розслідуванням, кар’єра самого Пєскова також розвивалася завдяки родинним і шлюбним зв’язкам. Його першою дружиною була онука маршала Семена Будьонного, що допомогло молодому дипломату отримати закордонне відрядження. Після розлучення Пєсков одружився вдруге — з донькою російського дипломата Катериною Солоцинською, чий батько згодом рекомендував його для роботи в Кремлі.

Саме після цього Пєсков став частиною внутрішнього кола Володимира Путіна і обійняв посаду речника президента.

Видання “Проект” зазначає, що його дослідження про кумівство у російській владі охоплює понад 1300 представників вищого керівництва та вісім тисяч їхніх родичів. Публікації вийдуть протягом наступного тижня.

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie