Пєсков виявився вихідцем зі шпигунської родини з більшовицьким минулим — розслідування

Речник президента РФ Дмитро Пєсков, який роками є публічним обличчям Кремля, виявився вихідцем із родини радянської еліти, пов’язаної з КДБ та більшовицьким рухом.

Про це йдеться в новому розслідуванні видання “Проект”, що стало частиною масштабного дослідження про кумівство в російській владі.

У матеріалі наголошується, що Пєсков десятиліттями приховував своє походження. В офіційній біографії він згадується лише як син радянського дипломата Сергія Пєскова, тоді як дані про матір — відсутні.

Насправді, його мати — Надія Зевіна, представниця радянської номенклатури, онука Якова Зевіна, одного з 26 бакинських комісарів, страчених 1918 року. Після його смерті Ленін особисто виділив вдові житло в Москві. Прабабуся Пєскова працювала поруч із Надією Крупською в Наркомпросі та брала участь у “чистках” партійних рядів у Червоній армії.

Згодом її син — дід Пєскова — обіймав посаду заступника директора Інституту марксизму-ленінізму, а мати, за припущеннями журналістів, могла служити у радянських спецслужбах.

Батько Дмитра Пєскова, Сергій Пєсков, імовірно, працював у радянській розвідці. Він закінчив Інститут країн Азії та Африки і багато років перебував на Близькому Сході, формально працюючи у “товариствах дружби” — типовому прикритті для радянських агентів часів холодної війни.

Згідно з розслідуванням, кар’єра самого Пєскова також розвивалася завдяки родинним і шлюбним зв’язкам. Його першою дружиною була онука маршала Семена Будьонного, що допомогло молодому дипломату отримати закордонне відрядження. Після розлучення Пєсков одружився вдруге — з донькою російського дипломата Катериною Солоцинською, чий батько згодом рекомендував його для роботи в Кремлі.

Саме після цього Пєсков став частиною внутрішнього кола Володимира Путіна і обійняв посаду речника президента.

Видання “Проект” зазначає, що його дослідження про кумівство у російській владі охоплює понад 1300 представників вищого керівництва та вісім тисяч їхніх родичів. Публікації вийдуть протягом наступного тижня.