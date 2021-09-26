Пєсков розповів, як реагує Путін на ремарки українських політиків на його адресу

Пєсков розповів, як реагує Путін на ремарки українських політиків на його адресу

Спікер Путіна також оцінив ймовірність контактів президентів України та РФ.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що контакти між президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним наразі малоймовірні. Пояснив він це позицією української сторони, яка, очевидно, суперечить РФ.

Про це Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову, пишуть росЗМІ.

Також у нього запитали, чи не зачіпають Путіна ремарки особистого характеру, які звучать на його адресу з боку деяких представників української влади, на що він відповів:

"Ні. Путіна це не зачіпає. Скоріше, це може викликати тільки жаль. Тому що, звичайно, здорова логіка диктує необхідність контактів між двома президентами. Але реальність говорить про те, що ці контакти малоймовірні до тих пір, поки триває така позиція Києва", - висловився Пєсков.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков також заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але для організації їхніх особистих перемовин "каменем спотикання" мовляв є позиція Києва щодо "Мінських" угод.

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