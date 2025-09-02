ТСН у соціальних мережах

Світ
690
1 хв

Пєсков заявив про побудову нової системи на "уламках" Заходу

Путін і Сі Цзіньпін демонструють єдність проти Заходу на саміті Шанхайської організації співробітництва.

Світлана Несчетна
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Західна політична модель вже вичерпала себе, і тепер на «уламках» її колишньої ефективності вибудовуються більш життєздатні системи, такі як ШОС (Шанхайська організація співробітництва — ред.).

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі «Известиям».

Саміт ШОС продемонстрував єдність РФ, КНР та Індії у протистоянні Заходу, пишуть пропагандистські ресурси.

Китайські державні ЗМІ наголошують, що нинішні відносини між Москвою та Пекіном перебувають «на історично високому рівні».

«Китай готовий разом із Росією просувати формування більш справедливої раціональної системи глобального управління», — заявив глава Піднебесної Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 31 серпня прибув до китайського міста Тяньцзінь, де стартував саміт ШОС. Візит триватиме чотири дні. Китайський глава Сі Цзіньпін зустрів Путіна червоною доріжкою, музичним супроводом та рукостисканням. Дружина глави КНР Пен Ліюань також особисто привітала диктатора Росії.

