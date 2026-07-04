Пєсков заявив про "великі успіхи" РФ на фронті: що насправді показують карти

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Реклама

У Кремлі продовжують жити у вигаданій реальності, де окупаційна армія демонструє «видатні перемоги», засновані на сфальсифікованих картах військового командування.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков в ефірі пропагандистського радіо «Комсомольськая правда» безапеляційно заявив, що армія РФ у війні проти України нібито досягла «дуже важливих успіхів» на фронті.

За словами Пєскова, Москва нібито «вітає» бажання Президента України Володимира Зеленського піти на переговори. Проте цей порух до «миролюбності» речник Кремля одразу ж перекреслив традиційною погрозою, запевнивши, що війна все одно триватиме до досягнення так званих «визначених цілей».

Реклама

Щоб додати ваги своїм словам, Пєсков озвучив свіжі кремлівські фантазії про «важливі успіхи» загарбників на фронті.

Втім, секрет цих «успіхів» швидко розкрили незалежні дослідники.

Поки Пєсков звітував про перемоги на радіо, OSINT-аналітики виявили, що карти бойових дій, які російські воєначальники демонструють Володимиру Путіну, мають дуже мало спільного з реальністю.

Зокрема, OSINT-аналітик M0nstas порівняв офіційну карту фронту російського Міноборони із даними авторитетних аналітичних проєктів і виявив обман.

Реклама

Наклавши карти DeepState та проекту Suriyak на ту карту, яка висіла в кабінеті під час наради Путіна з генералами, аналітик виявив величезну різницю. У першому випадку розбіжність на користь фантазій Кремля склала 1900 кв. км, у другому — аж 1950 кв. км.

На те, що саме домалювали російські генерали для заспокоєння свого вождя, звернув увагу український блогер Роман Шрайк. За його словами, на паперових картах Кремля окупанти:

нібито вже впритул підібралися до Слов’янська та Краматорська;

«повністю взяли» під контроль Часів Яр;

«підійшли» до Добропілля та захопили солідний шматок Покровського;

«окупували» Оріхів і вже штурмують підступи до Запоріжжя.

«Тобто це рівно та дикуха, яку Путін недавно читав із суфлера на камеру. І так, дивлячись на цю ахінею, можна вірити, що Росія скоро візьме Донбас, а то й Запоріжжя. Ось Путін і вірить», — іронічно прокоментував Шрайк тотальну дезінформацію всередині російського керівництва.

Таким чином, поки Пєсков запевняє радіослухачів у невідворотності виконання «цілей СВО», російський генералітет просто малює для Путіна тисячі квадратних кілометрів «віртуальних» перемог, які існують лише у папочках з грифом «секретно».

Реклама

Раніше керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко підтвердив, що карта бойових дій, яку показують російському диктатору Володимиру Путіну, суттєво відрізняється від реального стану справ на передовій. Російський Генеральний штаб значно збільшує площу територій, які нібито перебувають під контролем армії РФ.

Нагадаємо, незалежні аналітики, зокрема, не підтверджують заяви російського керівництва про повну окупацію Костянтинівки. За їхньою оцінкою, повідомлення Кремля є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на формування потрібного враження серед західної аудиторії.

Новини партнерів