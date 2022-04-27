Пєсков заявив, що про обмін Медведчука на українських військових з Маріуполя взагалі не йдеться

Кремль не збирається обмінювати кума Путіна Віктора Медведчука на українських військових.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі взагалі не розглядають можливості забрати з України Медведчука в обмін на українських військових.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
На відповідне запитання журналістів про переговори щодо обміну Медведчука на умовах української сторони Пєсков відповів: "Ні, про це не йдеться".
Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала кума Путіна Віктора Медведчука. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала на виїзді з Київської області.
Пізніше Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
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