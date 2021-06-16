Пєсков заявив, що за підсумками зустрічі Путіна і Байдена можуть бути ухвалені спільні непідписні документи

Зустріч лідерів США та Росії розпочнеться за київським часом о 14:00.
За підсумками переговорів Путіна і Байдена, які відбудуться вже сьогодні, 16 червня у Женеві, можуть бути ухвалені спільні непідписні документи.
Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють "РІА-Новости".
Варто зазначити, що раніше прессекретар Путіна навпаки говорив, що підписання документів не планується.
Як відомо, перемовини Байдена із Путіним відбудуться у знаменитій віллі La Grange, збудованій в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.
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