Дмитрій Пєсков / © Getty Images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив нерозуміння щодо того, чому країни східного флангу НАТО, зокрема Польща та держави Балтії, сприймають РФ як загрозу.

Про це пишуть росЗМІ.

За словами Пєскова, між Москвою та її західними сусідами протягом століть спостерігається так званий «дефіцит дружніх почуттів». Він звинуватив уряди цих країн у насаджуванні антиросійських настроїв.

«Взяти, наприклад, Польщу. З Польщею у нас дійсно проблеми. З Прибалтикою у нас дійсно проблеми. Вони весь час нас чомусь бояться, нас демонізують. Всі, хто приходить там до влади, починають просто люто ненавидіти Росію і росіян», — сказав речник Путіна.

Пєсков також назвав таку політику «великою помилкою». На думку представника країни-агресорки, замість того, щоб будувати оборонні рубежі, сусіди мали б цікавитися «культурним обміном».

«Тому, що з російської культури, зі взаємодії з Росією ці країни могли б почерпнути дуже багато для себе», — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо війни залишається незмінною. За його словами, Росія не розглядає пропозиції Заходу щодо безпекових гарантій для України як прийнятні.