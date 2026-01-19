Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Амбіції Дональда Трампа щодо анексії Гренландії та його погрози розв’язати торговельну війну несподівано витіснили питання допомоги Україні з фокуса уваги Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Замість узгодження безпекових гарантій для Києва європейські лідери змушені терміново переглядати стратегію переговорів, аби захистити власні економіки від санкцій з боку президента США.

Про це повідомляє The Financial Times.

За інформацією видання, ще на початку тижня лідери ЄС планували переконувати Трампа підтримати післявоєнну безпеку України. Проте наразі в Брюсселі панує глибока криза довіри. Причиною став відкритий шантаж: Дональд Трамп пообіцяв запровадити додаткове 10-відсоткове мито на товари з країн ЄС та НАТО, які чинять опір його прагненню приєднати Гренландію.

Реклама

Через це європейські делегації, що готуються до зустрічей з представниками команди Трампа, були змушені кардинально змінити зміст своїх робочих кейсів. Інформаційні матеріали щодо українських потреб відкладають убік, замінюючи їх планами «моркви й палиці» — можливими сценаріями відповіді на тарифний тиск та варіантами деескалації конфлікту.

Джерела FT зазначають, що такий поворот подій ставить під сумнів саму можливість ведення конструктивного діалогу з Трампом. Тепер головним завданням Брюсселя в Давосі стало не зміцнення східного флангу Європи, а пошук способів протидії економічному покаранню з боку США. У результаті ключові переговори щодо майбутнього України фактично опинилися на паузі, оскільки європейські політики зосередилися на захисті власних національних інтересів перед загрозою анексійних планів Трампа.

Що відомо про ситуацію в Гренландії?

Раніше Трамп також заявляв, що Данія, на його думку, не забезпечує достатній рівень оборони Гренландії, а сам острів має надто мале населення для самостійного захисту.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію.

Реклама

Реакція європейської спільноти на такі заяви виявилася миттєвою та консолідованою: лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії виступили зі спільною заявою на захист суверенітету острова.

До того ж Європа планує відправити чотири десятки військових «рятувати» Гренландію від Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність застосувати економічний тиск на міжнародній арені для реалізації планів щодо Гренландії. Під час круглого столу в Білому домі він наголосив, що контроль над островом є питанням стратегічної важливості для Сполучених Штатів.