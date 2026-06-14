"Питання закрите": у КНДР відмовилися обговорювати відмову від ядерної зброї

Північна Корея заявила, що питання її денуклеаризації остаточно закрите / © Associated Press

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Північна Корея не має наміру відмовлятися від ядерної зброї та вважає питання денуклеаризації остаточно закритим.

Про це повідомляє Reuters.

У МЗС КНДР наголосили, що нарощування ядерного потенціалу є «законним процесом», спрямованим «на захист суверенітету та безпеки» держави. Також у відомстві зазначили, що продовжуватимуть вживати військово-технічних заходів у відповідь на дії своїх опонентів.

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У заяві стверджується, що статус Північної Кореї як ядерної держави є незмінним. Тоді як подальше зміцнення ядерних сил, на думку Пхеньяна, має забезпечити стабільність і мир у регіоні.

Нагадаємо, США і Південна Корея реагують на нарощування ядерного арсеналу Північної Кореї розширеними спільними військовими навчаннями і тимчасовим розгортанням американських бомбардувальників дальнього радіусу дії і підводного човна з ядерним озброєнням. Північна Корея називає такі кроки серйозними провокаціями, які змушують її ще більше посилювати свою ядерну програму.

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