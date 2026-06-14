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"Питання закрите": у КНДР відмовилися обговорювати відмову від ядерної зброї
Розширення ядерного потенціалу КНДР та можливостей самооборони на його основі є «незворотними», заявили у Пхеньяні.
Північна Корея не має наміру відмовлятися від ядерної зброї та вважає питання денуклеаризації остаточно закритим.
Про це повідомляє Reuters.
У МЗС КНДР наголосили, що нарощування ядерного потенціалу є «законним процесом», спрямованим «на захист суверенітету та безпеки» держави. Також у відомстві зазначили, що продовжуватимуть вживати військово-технічних заходів у відповідь на дії своїх опонентів.
У заяві стверджується, що статус Північної Кореї як ядерної держави є незмінним. Тоді як подальше зміцнення ядерних сил, на думку Пхеньяна, має забезпечити стабільність і мир у регіоні.
Нагадаємо, США і Південна Корея реагують на нарощування ядерного арсеналу Північної Кореї розширеними спільними військовими навчаннями і тимчасовим розгортанням американських бомбардувальників дальнього радіусу дії і підводного човна з ядерним озброєнням. Північна Корея називає такі кроки серйозними провокаціями, які змушують її ще більше посилювати свою ядерну програму.