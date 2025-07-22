Пив горілку і говорив тост за Лукашенка: дипломат США про те, як домовлявся про звільнення білоруських політв’язнів

Лукашенко зустрічається з делегацією зі Сполучених Штатів у Мінську, Білорусь, 21 червня 2025 року. Фото пресслужби Лукашенка

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Юрист Трампа Джон Коул, який став посланцем, розкриває неймовірну історію, як Америка досягла звільнення 14 білопуських політичних в’язнів. Під час поїздки до Мінська Коулу довелося пити горілку з Олександром Лукашенком і говорити тост в його честь.

Про це він розповів в інтерв’ю Politico.

У виданні розповіли історію, як автобус із 14 політичними в’язнями з мішками на головах мчав мальовничою білоруською сільською місцевістю. Місце призначення в’язням було невідоме. Деякі з ув’язнених побоювалися страти. Серед них був опозиціонер Сергій Тихановський.

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Коли автобус наблизився до місця призначення, охоронці з білоруського КДБ зняли з їхніх голів мішки, але наказали не піднімати очей з підлоги. Машина зупинилася в полі неподалік білоруського кордону з Литвою. Двері фургона відчинилися, і їх зустріли несподіваними словами: «Президент Трамп послав мене, щоб відвезти вас додому». Людину, яка звернулася до приголомшених ув’язнених, був Джон Коул, один із юристів президента Дональда Трампа, а нині заступник спеціального посланця по Україні.

«Вони були налякані. Відкрити ці двері та дати їм усвідомити, що „Ви вільні“, було досить вражаючим моментом», згадував Коул в одному з інтерв’ю.

Звільнення не відбулося б без зусиль Коула налагодити стосунки з Лукашенком, зокрема під час довгого обіду з тостами і горілкою.

Пригоди Коула в Білорусі розпочалися з дзвінка з Державного департаменту наприкінці квітня зі спеціальним проханням — чи був він готовий поїхати до Мінська на зустріч із Лукашенком. Коул погодився.

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78-річний Коул — прямолінійний юрист з великим стажем, найвідоміший, мабуть, тим, що наприкінці 1990-х допоміг укласти угоду з великими тютюновими компаніями на суму 386 мільярдів доларів.

Через кілька днів після дзвінка Коул і кілька американських дипломатів перетнули кордон між Литвою та Білоруссю. Вони зупинилися на дорозі, щоб поміняти дипломатичні номери на звичайні з метою уникнути уваги.

Вони прибули до Палацу Незалежності, резиденції Лукашенка в центрі Мінська, яка з її скляним фасадом та похилим металевим дахом схожа на невеликий термінал аеропорту.

«Він настільки великий, що Том Бреді (гравець в американський футбол — Ред.) не зміг би перекинути м’яч з одного кінця вестибюля в інший», — сказав Коул.

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Під час довгого обіду в палаці Коулу було доручено познайомитися з балакучим білоруським лідером.

Коул і Лукашенко Фото пресслужби Лукашенка

«Вони сказали мені зачарувати його. Поговорити з ним, тож я це й зробив. [Лукашенко] заговорив про Державний департамент, і я сказав: „Так, все, що вони хочуть, це бла-бла-бла“, і йому це сподобалося», — сказав посланець Трампа.

На думку Коула, Лукашенко справляє враження розумної та кмітливої людини.

«Він справді хоче покращити відносини зі Сполученими Штатами», — вважає посланець, додавши, що самопроголошений президент, схоже, прагне відіграти певну роль у переговорах щодо війни в Україні.

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У якийсь момент принесли горілку — власний бренд Лукашенка — і почалися тости. Президент Білорусі підняв тост за Трампа. Сміт, чиновник Державного департаменту, підштовхнув Коула відповісти взаємністю, як це прийнято в регіоні. Коул також підняв свій тост за Лукашенка.

Проте невдовзі американець почав хвилюватися про свій шлунок.

У міру того, як день тривав, тостів ставало дедалі більше, і хоча про політику говорили мало, чоловіки познайомилися. Відносини розвивалися. «Все це було весело», — сказав Коул.

Лукашенко, схоже, був тієї самої думки. За кілька годин американська делегація отримала те, за чим приїхала — влада передала Юраса Зенковича, громадянина США білоруського походження, заарештованого в Москві 2021 року та звинуваченого у підготовці перевороту проти Лукашенка.

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Обговорення за лаштунками тривали все літо, і до червня було започатковано звільнення ще одного ув’язненого.

Нагадаємо, що у червні спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів переговори з Олександром Лукашенком.

Після візиту до Мінська Кіта Келлога з білоруських колоній було звільнено 14 ув’язнених із різних країн, серед яких головний опозиціонер Білорусі Сергій Тихановський.