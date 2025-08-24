Алек Лун 6 днів чекав допомоги після падіння у горах Норвегії / © Pexels

Американський журналіст та еколог Алек Лун потрапив у страшну пригоду під час походу в Норвегії. 38-річний чоловік впав зі скелі, зламав ногу і шість днів виживав у дикій природі без води та майже без їжі.

Про це повідомляє The Washington Post.

У перший день свого чотириденного походу в національному парку Фолгефонна він оступився і зірвався зі схилу. Під час падіння він отримав серйозні травми: перелом стегнової кістки, тазу та хребта. Також він загубив телефон та більшість своїх запасів їжі.

Злощасне падіння

Отямившись, Лун зрозумів, що його дружина, журналістка Вероніка Сильченко, повідомить про зникнення лише через кілька днів, коли він не вийде на зв’язок після запланованого повернення. Чоловік майже не міг рухатися, був один, із серйозними травмами та без зв’язку. Йому довелося пити власну сечу, смоктати кров з пухиря на руці та їсти траву і мох, щоб вижити.

«Я провів багато часу, думаючи про дружину і сім’ю, і про те, як безглуздо, що я, можливо, помру, бо мені захотілося пройтися по цьому крутому льодовику. Перебування в пастці на горі дало мені шанс побачити, про що б я шкодував, якби помер», — розповів Алек.

За словами дружини, Алек «буквально одержимий Арктикою» і любить льодовики, тому й вирушив у похід до одного з найбільших льодовиків Норвегії, щоб на власні очі побачити, як він тане через зміни клімату.

Порятунок та наслідки

На четвертий день, коли Лун не з’явився на рейс, його дружина повідомила владі про зникнення. Розпочалася масштабна пошуково-рятувальна операція, в якій взяли участь понад 50 рятувальників Норвезького Червоного Хреста, собаки, дрони та альпіністи.

На шостий день після падіння Алека нарешті знайшли. Його виявив екіпаж гелікоптера після того, як він, попри сильний біль, розгорнув свою червону куртку на палиці, щоб його помітили.

«Я не пам’ятаю, щоб ми знаходили когось живого після стількох днів. Пошуки не завжди так закінчуються, але сьогодні це сталося», — розповів BBC Стіг Хоуп, волонтер Червоного Хреста.

Чоловіка евакуювали до лікарні в Бергені, де діагностували переломи та обмороження ніг. Лікарі прогнозують повне одужання. Дружина, що полегшено зітхнула, заявила, що він більше ніколи не ходитиме в походи сам.

Що відомо про Алека Луна

Алек Лун є досвідченим мандрівником та кліматичним журналістом, який раніше працював у таких відомих виданнях, як The Guardian, The New York Times, The Atlantic, The Nation та BBC. Кілька років тому він мешкав у Москві та Стамбулі, а зараз живе в Лондоні.

Його дружина, Вероніка Сильченко, теж журналістка. Згідно з профілем на The Talent Manager, вона працювала, зокрема, над проєктами для Showtime та HBO та матеріалами, пов’язаними з Росією та Україною, зокрема над документальним фільмом про Володимира Зеленського «Before The Trump Scandal: How Comedian Zelensky Became Ukraine’s President (HBO)».

Алек Лун зокрема був саме тим журналістам, який 12 років тому змусив Путіна вимовити прізвище Навального. До цього кремлівський диктатор обирав розпливчасті формулювання щодо Навального на кшталт «деякі люди» або «цей пан».