«П*зда, нах*й! Я в ах*е!»: дрони вгатили по стратегічній нафтобазі на Кубані, у росіян істерика

Тихорецьк

Безпілотники уночі 12 березня атакували нафтобазу «Тихорецька» у Краснодарському краї Росії. Після влучань на об’єкті спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцева влада заявила про роботу ППО та «падіння уламків». Чекаємо на деталі.

Що відомо про об’єкт

ТОВ «Тихорецьк-Нафта» — це велика нафтобаза, що входить до ВАТ «Чорномортранснафта». Вона працює як перевантажувальний термінал для прийому, зберігання і транспортування нафти магістральними трубопроводами.

Війна проти Росії — останні новини

Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали серії ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях, зокрема в Криму. Знищено радіолокаційну станцію 64Н6Е в Севастополі, яка виконувала роль «очей» для зенітних комплексів С-300 і С-400. Також уражено склади: ракетно-артилерійського озброєння, розвідувальних дронів і логістичний.

Було завдано ракетного удару по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську РФ 10 березня. Пошкодження настільки значні, що для відновлення роботи підприємства росіянам доведеться фактично повністю реконструювати уражений цех, який виробляв електроніку для ракет.