Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію США щодо мирного плану Трампа для Гази

Радбез ООН / © Associated Press

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, запропоновану делегацією США, яка підтримує мирний план Дональда Трампа в секторі Гази та регламентує формування Міжнародних стабілізаційних сил. Документ підтримали 13 членів Радбезу, тоді як Росія та Китай утрималися, не наклавши вето.

Про це пише Укрінформ.

Резолюція визначає механізми переходу від режиму припинення вогню до відбудови Гази після багатомісячної війни. Одним із ключових пунктів є створення Міжнародних стабілізаційних сил, що відповідатимуть за:

ліквідацію військової інфраструктури та роззброєння угруповань;

співпрацю з Єгиптом та Ізраїлем у підготовці палестинської поліції;

захист цивільного населення;

забезпечення гуманітарних коридорів;

контроль за кордонами сектора.

Документ також передбачає створення Ради миру, якій доручать нагляд за реалізацією плану Трампа щодо припинення вогню. Для фінансової підтримки відбудови резолюція дозволяє Світовому банку спрямувати ресурси у спеціальний трастовий фонд.

Рада миру має забезпечувати контроль над перехідним періодом щонайменше до кінця 2027 року. Щоденне управління Газою здійснюватиме «технократичний, аполітичний комітет компетентних палестинців».

У документі зазначається, що після реформування Палестинської адміністрації та відбудови Гази можуть «нарешті скластися умови для реального шляху до палестинського самовизначення й державності».

США ведуть переговори щодо можливості участі в Міжнародних стабілізаційних силах з Індонезією, ОАЕ, Єгиптом, Катаром та Азербайджаном.

Раніше Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру і закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб створити умови для безпечного звільнення заручників і початку переговорів.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та палестиське угруповання ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.